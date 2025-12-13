Juve Tether vuole comprare il club | Inviata proposta a Exor

Tether, nota azienda nel settore delle criptovalute, ha annunciato di aver inviato una proposta ufficiale ad Exor per acquistare l’intera quota della Juventus. La comunicazione è stata resa nota dal Ceo Paolo Ardoino, segnando un possibile interesse nel mondo del calcio e delle criptovalute.

(Adnkronos) – Tether vuole comprare la Juventus. “Oggi Tether ha inviato una proposta ufficiale ad Exor per comprare la loro intera quota di Juventus”, annuncia Paolo Ardoino, Ceo del colosso delle criptovalute. “Sin dall’inizio il nostro obiettivo è sempre stato quello di sostenere la squadra e riportarla alla gloria che merita. Come parte del nostro commitment, se questa transazione andrà a buon fine, Tether investirà 1 miliardo di Euro nel club”, aggiunge Ardoino. Tether possiede già l’11,5% delle quote della società bianconera ed è rappresentata in Cda da Francesco Garino. “Exor non intende vendere la propria partecipazione in Juventus né a Tether né ad altri soggetti. Seriea24.it Tether vuole comprare la Juventus: pronti a investire 1 mld di euro. Exor: non vendiamo - Immediata la replica della società di Elkann: "Exor non intende vendere la propria partecipazione in Juventus né a Tether né ad altri soggetti. msn.com

Tether vuole COMPRARE la JUVENTUS: rilancio da oltre 2 miliardi per Exor | ESCLUSIVO

