Juve sempre più appetibile | non solo Tether negli scorsi mesi si è vociferato anche di potenziali acquirenti dal Medio Oriente! La rivelazione

La Juventus continua ad attirare l'interesse internazionale, con voci di potenziali acquirenti dal Medio Oriente e un crescente fascino sui mercati esteri. Dopo aver respinto offerte arabe e aver rafforzato la propria posizione, il club si conferma sempre più appetibile per investitori interessati a rafforzare la propria presenza nel calcio europeo.

Juve sempre più appetibile, l’interesse crescente dei mercati esteri e le sirene arabe respinte dalla chiusura netta di Exor. La rivelazione. Il brand Juventus è tornato a brillare di luce propria nel firmamento dell’economia sportiva globale, recuperando quel fascino magnetico che sembrava essersi leggermente appannato nelle scorse stagioni. L’ufficializzazione della partnership con un colosso come Tether non è stato un fulmine a ciel sereno, bensì la certificazione di un lavoro di ricostruzione dell’immagine societaria che sta dando i suoi frutti. Secondo quanto analizzato approfonditamente dalle colonne della Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora è diventata un asset estremamente desiderabile per investitori di ogni latitudine, attirati dalla solidità ritrovata e da una prospettiva di crescita a lungo termine. Juventusnews24.com

Nuovo Cda Juve: Scanavino lascia, ci sono Ferrero e Comolli, non Chiellini. Due candidati per Tether - Tra i candidati di Exor (9 in tutto) figura ancora Gianluca Ferrero, che verrà quindi confermato nel ruolo di presidente e, per la prima volta, Damien Comolli, che riceverà la carica di amministratore ... gazzetta.it

Juventus, Tether entra nel CdA? La conferma: "Presenteremo candidati" - La società di criptovalute, che lo scorso anno ha investito nel club bianconero acquisendo oltre il 10% delle quote, diventando così secondo azionista, potrebbe ... adnkronos.com

