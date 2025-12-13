Juve pigliatutto colpaccio in Serie A | arriva per circa 25 milioni

La Juventus punta a rafforzarsi ulteriormente prima della sessione di mercato di gennaio, annunciando un importante colpo in Serie A. Con un investimento di circa 25 milioni di euro, la società bianco-nerazzurra si prepara a perfezionare il suo organico, mantenendo alta l'attenzione sui movimenti di mercato e sulle strategie per competere ai massimi livelli.

Continuano i grandi movimenti in casa Juventus in vista della finestra di gennaio di calciomercato: tutti i dettagli. Con gli imminenti rientri di Bremer e Rugani, Luciano Spalletti si appresta a ribaltare la Juventus. L’allenatore di Certaldo passerà alla difesa a quattro, già vista e apprezzata nel secondo tempo della gara di Champions contro il Pafos: modulo che da sempre contraddistingue la sua filosofia di calcio. Spalletti e Comolli (Ansa) – Tvplay.it Per blindare la difesa, però, c’è la necessità di acquistare un grande profilo e di farlo giocare in coppia con Bremer: Kalulu e Kelly, infatti, non offrono ampie garanzie e, dunque, la dirigenza di corso Galileo Ferraris sta pensando di intervenire sul mercato per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione dell’ex ct della Nazionale italiana. Tvplay.it

Serie A, Juve-Torino 0-0: decisivi Di Gregorio e Paleari - 0 e muovono la classifica a passo lento portandosi rispettivamente a quota 19 e ... sportmediaset.mediaset.it

Buon esordio per l'ex ct, anche se nel finale i bianconeri hanno un po' sofferto i padroni di casa - Nella città del torrone, dolce è la prima notte di Luciano Spalletti sulla panchina della Juve: i bianconeri vincono di personalità per 2- gazzetta.it

“Pablito” contro la sua futura squadra, la Juventus... Il Lanerossi di Paolo Rossi continua a vivere lì, in quell’istante sospeso in cui la provincia fece tremare l’Italia. Una storia breve, luminosa, irripetibile. Come un gol di Pablito. - facebook.com facebook