Juve in vendita? Pochi dubbi sul futuro del club | Elkann respingerà la proposta di Tether il motivo che porterà a questa scelta e i dettagli

Secondo indiscrezioni di Tuttosport, la Juventus non sarà messa in vendita. Il presidente di Exor, John Elkann, avrebbe deciso di respingere l'offerta miliardaria di Tether, confermando la volontà di mantenere il controllo del club. Questo articolo analizza i motivi alla base di questa scelta e i dettagli della situazione.

Juve in vendita, indiscrezioni da Tuttosport rivelano la decisione del numero uno di Exor di respingere l'offerta miliardaria per il club. La proposta shock di Tether, arrivata come un fulmine a ciel sereno sulla scrivania di John Elkann, ha scosso le fondamenta della finanza sportiva ma sembra destinata a infrangersi contro un muro eretto non sui numeri, ma sui sentimenti. Nonostante l'offerta vincolante da 1,1 miliardi di euro per l'acquisizione del pacchetto di maggioranza e la promessa di un ulteriore miliardo da investire subito sul mercato, la risposta di Exor si preannuncia negativa.

