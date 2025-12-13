Juve il comunicato di Exor | Respinta offerta di Tether club storico e non in vendita

Exor ha confermato che il Consiglio di Amministrazione ha respinto all’unanimità la proposta non sollecitata di Tether Investments, S.p.A., ribadendo che la Juventus, club storico, non è in vendita. La comunicazione chiarisce la posizione ufficiale della holding sui recenti sviluppi legati a possibili acquisizioni.

(Adnkronos) – Exor ha annunciato che "il proprio Consiglio di Amministrazione ha respinto all’unanimità la proposta non sollecitata presentata da Tether Investments, S.A. de C.V. (“Tether”) per l’acquisizione tutte le azioni di Juventus Football Club S.p.A. detenute da Exor". Exor "ribadisce quanto già dichiarato più volte in precedenza, ovvero che non ha alcuna intenzione di . Nessun post correlato. Webmagazine24.it Juve, comunicato di Exor: "Respinta la proposta di Tether" - Dopo la dichiarazione di un portavoce che smentiva qualsiasi trattativa per la vendita delle quote in Juventus, è arrivata anche la risposta all'offerta del socio di minoranza, ... msn.com

Exor, il rifiuto a Tether per la Juve è ufficiale: "Noi e Agnelli da più di un secolo" - La holding della famiglia Agnelli, guidata dal CEO Elkann, ha respinto l'offerta da parte della società di cryptovalute ... tuttosport.com

? Comunicato Exor: "Nessuna trattativa per la cessione di quote della Juve" - facebook.com facebook

? Comunicato #Exor: "Nessuna trattativa per la cessione di quote della #Juve" x.com

L'HA PRESA BENE #juventus #manchestercity #calcio #championsleague

Video L'HA PRESA BENE #juventus #manchestercity #calcio #championsleague Video L'HA PRESA BENE #juventus #manchestercity #calcio #championsleague