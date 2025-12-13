Juve Buffon | Offerta importante ma non credo sia in vendita

Gianluigi Buffon ha dichiarato che, nonostante un'offerta significativa, la Juventus non è in vendita. La società, rappresentata da John Elkann e dalla famiglia Agnelli, mantiene la propria posizione stabile, sottolineando l'intenzione di preservare il progetto e la continuità.

Per la Juventus “ieri è arrivata un’offerta importante, ma non mi sembra mai di aver visto che John Elkann o la famiglia Agnelli abbia messo la Juve in vendita. E questa è la cosa principale. Secondariamente penso che stiamo parlando di una storia di 102 anni, se non sbaglio, una storia vincente che in certi momenti magari può avere delle problematiche, ma io credo che il tifoso della Juve debba essere orgoglioso e debba riconoscere sempre il merito e anche la felicità di essere riconoscibili attraverso la famiglia Agnelli e in questo caso John Elkann”. Così Gianluigi Buffon, capo delegazione della nazionale azzurra, a margine della sua partecipazione ad Atreju. Lapresse.it Juve, Buffon: "Offerta importante ma non credo che Elkann la venda" - Per la Juventus "ieri è arrivata un'offerta importante, ma non mi sembra mai di aver visto che John Elkann o la famiglia Agnelli abbia messo la Juve in vendita. msn.com

Buffon: Offerta per Juve da proprietà straniera? "Tifosi siano fieri della storia della società" - "Innanzi tutto ho visto l'offerta importante che è arrivata, ma non ho mai visto Elkann e Agnelli mettere la Juve in vendita. ilgiornale.it

?Buffon, il nuovo focus Juve e l’aneddoto: “L’unica partita che non avrei voluto giocare” - facebook.com facebook

© Lapresse.it - Juve, Buffon: "Offerta importante ma non credo sia in vendita"

Buffon: Sulla Juve offerta importante ma non penso che Elkann venda

Video Buffon: Sulla Juve offerta importante ma non penso che Elkann venda Video Buffon: Sulla Juve offerta importante ma non penso che Elkann venda