Juve arriva la comunicazione ufficiale degli Agnelli | Il club e i nostri valori non sono in vendita

Gli Agnelli ribadiscono la fermezza sulla Juventus: in un comunicato ufficiale, il club e i suoi valori non sono in vendita. La notizia di un'offerta da parte di Tether, già azionista con l’11,527%, ha acceso un acceso dibattito sulla possibile acquisizione del controllo totale della società.

Nelle scorse ore ha scatenato un accesissimo dibattito la notizia dell'offerta fatta da Tether, già in possesso dell'11,527% del capitale sociale, con l'obiettivo di acquisire il controllo totale della Juventus, sottraendolo così di fatto alla famiglia Agnelli dopo oltre un secolo di storia insieme. Fino a poco fa erano circolate solo delle indiscrezioni circa la volontà di respingere la proposta, mentre ora è proprio John Elkann a intervenire direttamente e in modo ufficiale, annunciando la sua posizione netta: "La Juventus, la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita". Un messaggio chiaro, quindi, al colosso delle criptovalute che aveva tentato la scalata ai vertici della società bianconera. Ilgiornale.it

