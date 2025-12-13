Juve arriva la comunicazione ufficiale degli Agnelli | Il club e i nostri valori non sono in vendita
Gli Agnelli ribadiscono la fermezza sulla Juventus: in un comunicato ufficiale, il club e i suoi valori non sono in vendita. La notizia di un'offerta da parte di Tether, già azionista con l’11,527%, ha acceso un acceso dibattito sulla possibile acquisizione del controllo totale della società.
Nelle scorse ore ha scatenato un accesissimo dibattito la notizia dell'offerta fatta da Tether, già in possesso dell'11,527% del capitale sociale, con l'obiettivo di acquisire il controllo totale della Juventus, sottraendolo così di fatto alla famiglia Agnelli dopo oltre un secolo di storia insieme. Fino a poco fa erano circolate solo delle indiscrezioni circa la volontà di respingere la proposta, mentre ora è proprio John Elkann a intervenire direttamente e in modo ufficiale, annunciando la sua posizione netta: "La Juventus, la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita". Un messaggio chiaro, quindi, al colosso delle criptovalute che aveva tentato la scalata ai vertici della società bianconera. Ilgiornale.it
Juve, arriva la comunicazione ufficiale degli Agnelli: "Il club e i nostri valori non sono in vendita" - Dopo ore di attesa, John Elkann ed Exor annunciano che l'offerta da parte di Tether è stata respinta ... ilgiornale.it
Juventus in vendita? Il club bianconero fa chiarezza con un comunicato ufficiale - Arrivano risposte dalla holding che controlla il club bianconero dopo le voci che si sono rincorse sulla possibile cessione della società bianconera a Tether. areanapoli.it
#Tether #Juve, arriva la risposta netta di #Exor La scelta ufficiale x.com
??Yildiz, la famiglia arriva a Torino! Questione rinnovo: la Juve alza l’offerta - facebook.com facebook
È MORTO POCO FA. LUTTO JUVE. ADDIO ALL'EX PORTIERE BIANCONERO #shorts