Le indagini su Josep Martinez Inter stanno portando a una svolta importante, avvicinando la fine di un lungo periodo di incertezza. Il futuro del portiere potrebbe cambiare grazie anche all'intervento di Chivu, che potrebbe offrire una nuova opportunità. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla situazione di Martinez e le prospettive per il suo ruolo in nerazzurro.

Inter News 24 Josep Martinez Inter, la fine dell’incubo è vicina: svolta nelle indagini! E Chivu può dargli una chance. Il punto sul portiere. Dopo settimane di silenzio e sofferenza interiore, ad Appiano Gentile si rivede finalmente un sorriso liberatorio. Josep Martinez sta uscendo dal tunnel. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il portiere spagnolo dell’Inter sta recuperando la condizione psicofisica necessaria per tornare a essere un atleta di alto livello, mettendosi alle spalle il drammatico evento che ha segnato il suo autunno. Il classe 1998, arrivato due estati fa dal Genoa per affiancare e sfidare Yann Sommer, sta riprendendo confidenza con quella normalità che sembrava perduta la tragica mattina del 28 ottobre. Internews24.com

