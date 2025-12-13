Jeremy Irvine da Spielberg a Giacomo Leopardi | Mi considero un' ottimista L' amore oggi? Troppo complicato

Jeremy Irvine racconta il suo percorso tra cinema e letteratura, passando da Spielberg a Giacomo Leopardi. Ottimista e riflessivo, l’attore inglese descrive l’esperienza sul set in Italia, l’alchimia con Denise Tantucci e il suo debutto nel ruolo di Leopardi, offrendo uno sguardo intimo sul suo lavoro e sulla visione dell’amore nella società odierna.

Il set in Italia, l'alchimia con Denise Tantucci e quel debutto folgorante: la nostra intervista all'attore inglese, protagonista di Leopardi & Co., film d'esordio di Federica Biondi. In sala. Il cinema internazionale incontra l'intimità di una piccola città marchigiana. Ecco Leopardi & Co., commedia romantica diretta da Federica Biondi che trasporta il pubblico nel cuore di Recanati, città natale del poeta Giacomo Leopardi. In qualche modo, è proprio Leopardi ad essere il protagonista del film. La trama, infatti, gioca sul metacinema: David è un attore americano un po' sprovveduto, che arriva a Recanati pensando di interpretare Giacomo Casanova, salvo scoprire che il "Giacomo" in questione è invece Leopardi. Movieplayer.it Jeremy Irvine, da Spielberg a Giacomo Leopardi: “Mi considero un'ottimista. L'amore oggi? Troppo complicato” - Il set in Italia, l'alchimia con Denise Tantucci e quel debutto folgorante: la nostra intervista a Jeremy Irvine, protagonista di Leopardi & Co. movieplayer.it

