Jannik Sinner la Gazzetta dello Sport spiazza tutti | Chi è l' atleta dell' anno

La Gazzetta dello Sport ha scelto di riconoscere un atleta diverso da Jannik Sinner come

Se ve lo stavate chiedendo. no, non è Jannik Sinner l'atleta italiano dell'anno. Almeno questo è il pensiero della Gazzetta dello Sport, che ha optato per un suo collega, ovvero Lorenzo Musetti. La decisione del quotidiano sportivo ha destato lo stupore di molti appassionati di tennis. Per carità, l'atleta toscano ha disputato una bellissima stagione, riscendo anche a qualificarsi per le Finals di Torino. Ma quando parliamo dell'altoatesino, ci addentriamo in un pianeta completamente diverso. Sinner ha conquistato due grandi Slam. Tra i due spicca il trofeo di Wimbledon, dato che è la prima volta che un italiano trionfa sull'erba inglese. Liberoquotidiano.it

In Spagna sono allibiti: “Sinner disprezzato nel suo paese, l’atleta dell’anno è Musetti. Ma perché?” - La scelta de La Gazzetta dello Sport di assegnare il “ premio sportivo dell’anno 2025 ” a Lorenzo Musetti è un caso. ilfattoquotidiano.it