Jannik Sinner e Matteo Berrettini si allenano insieme a Dubai | una novità nello staff del romano
Jannik Sinner e Matteo Berrettini si allenano insieme a Dubai, segnando una novità nello staff del romano. La coppia, unita da un’amicizia consolidata in passato durante le edizioni di Coppa Davis a Malaga, si prepara così a rafforzare il rapporto e a migliorare la propria forma in vista delle prossime competizioni.
Una coppia che si ricompone. Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono legati da un’amicizia sincera che si è forgiata soprattutto per quanto è accaduto in Coppa Davis nelle edizioni di Malaga (Spagna). Il patto tra i due di vincere la mitica Insalatiera insieme è stato quello che ha portato al successo nel 2024. E così entrambi si sono ritrovati a Dubai per allenarsi insieme nella fase di preparazione in vista dell’inizio della nuova annata. Jannik, a differenza di Matteo, ha saltato l’appuntamento della Davis per avere una settimana di riposo in più e ripresentarsi alla ripresa delle attività col giusto focus. Oasport.it
