Jannik Sinner De Minaur folgorato | La cosa più impressionante

Alex De Minaur, attualmente numero 7 del mondo, analizza le caratteristiche che rendono Jannik Sinner un talento unico nel panorama tennistico. Con rispetto e ammirazione, il giocatore australiano evidenzia gli aspetti che distinguono il giovane italiano, sottolineando la sua qualità e il suo potenziale.

Alex De Minaur, oggi numero 7 del mondo e uno dei giocatori più rispettati del circuito, ha le idee chiarissime su cosa renda Jannik Sinner così diverso dagli altri. In una lunga intervista a Tennis365, l’australiano ha parlato apertamente della supremazia dell’azzurro e di Carlos Alcaraz, ammettendo quanto sia duro, per chi insegue, restare agganciato al ritmo dei due fenomeni. La prima qualità che De Minaur mette in evidenza è quella che molti tecnici indicano come il vero marchio di fabbrica di Sinner: la capacità di restare sempre allo stesso livello. “Una delle più grandi virtù di Jannik è il suo livello che non oscilla mai di giorno in giorno - le sue parole -. Liberoquotidiano.it

