Iva Zanicchi | Tajani? Tra 3 anni deve andare in vacanza Per Forza Italia ci vorrebbe un Berlusconi

«Largo ai giovani come Giorgia Meloni ». Iva Zanicchi, ex europarlamentare di Forza Italia, è d’accordo con Per Silvio Berlusconi. In politica servono volti nuovi: «Altri tre anni, poi Tajani vada in vacanza ». Le facce nuove, spiega in un’intervista a La Stampa, servono «non solo per Forza Italia, ma è difficile trovarle. Io sono per rinnovare, sono per i giovani, ma non è giusto demolire una classe politica solo perché supera i 70 anni: possono essere buoni insegnanti per una nuova che si approccia. E poi mica è facile far politica, è una cosa seria. Serve qualcuno che abbia le capacità, come Giorgia ». Open.online

