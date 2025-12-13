iva zanicchi le parole shock su berlusconi e meloni ecco cosa pensa davvero

Iva Zanicchi si esprime in modo diretto sul futuro della politica italiana, evidenziando la necessità di un rinnovamento generazionale. Ex europarlamentare di Forza Italia, la cantante e politica commenta con fermezza le figure di Berlusconi e Meloni, sottolineando l'importanza di dare spazio ai giovani come Giorgia Meloni nel panorama politico attuale.

«Largo ai giovani come Giorgia Meloni». Con questa frase netta Iva Zanicchi, ex europarlamentare di Forza Italia, entra nel dibattito sul futuro della politica italiana e sul bisogno di rinnovamento. La cantante e politica condivide la linea indicata da Pier Silvio Berlusconi: servono volti nuovi, energie fresche, ma senza rottamare chi ha esperienza. «Altri tre anni, poi Tajani vada in vacanza», dice con la consueta schiettezza, sottolineando però che l’età non può essere l’unico criterio di giudizio. Zanicchi spiega che il rinnovamento è necessario «non solo per Forza Italia, ma è difficile trovarle» queste nuove figure. Thesocialpost.it

Giorgia, figlia Fausto Pinna/ Il dolore condiviso con Iva Zanicchi e i messaggi di vicinanza: “Senza parole” - La figlia di Fausto Pinna travolta dall'amore del mondo dello spettacolo dopo la morte del padre Fausto Pinna: il lutto condiviso con Iva Zanicchi e... ilsussidiario.net

Iva Zanicchi, le prime parole dopo la morte di Fausto Pinna/ “Con lui non mi annoiavo mai, dolore fortissimo” - Fausto Pinna è morto nella notte dell'8 agosto, la compagna Iva Zanicchi rompe il silenzio sull'amore della sua vita Abbiamo sperato tutti che questo momento non arrivasse mai, ma il tumore al polmone ... ilsussidiario.net

È bellissima, giovane, spigliata… Io poi ho un ‘debole’ per chi piace istantaneamente alla gente, vuol dire che la ragazza è bella anche dentro…” Con queste parole, Iva Zanicchi ha voluto esprimere tutta la sua stima per Samira Lui, nome sempre più chiacchi - facebook.com facebook