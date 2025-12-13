Iva non riscossa in Italia 25 miliardi persi nel 2023 | il gap resta sopra la media Ue

Nel 2023, l’Italia ha perso circa 25 miliardi di euro di IVA non riscossa, mantenendo un divario superiore alla media europea. Sebbene in miglioramento rispetto agli anni precedenti, il gap tra gettito potenziale e incassato si attesta ancora al 15%, riflettendo le sfide fiscali del paese.

Ammonta a 25 miliardi di euro l'Iva non riscossa in Italia nel 2023: una cifra che resta elevata, pur in netto miglioramento rispetto ai livelli precedenti alla pandemia con un divario tra gettito potenziale e incassato si è attestato al 15%, contro il 14,5% del 2022 e il 19,3% del 2019. Il rapporto della Commissione europea “Mind the Gap” E la stima preliminare per il 2024 indica una lieve risalita. Feedpress.me

