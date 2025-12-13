Iva non riscossa in Italia 25 miliardi persi nel 2023 | il gap resta sopra la media Ue
Nel 2023, l’Italia ha perso circa 25 miliardi di euro di IVA non riscossa, mantenendo un divario superiore alla media europea. Sebbene in miglioramento rispetto agli anni precedenti, il gap tra gettito potenziale e incassato si attesta ancora al 15%, riflettendo le sfide fiscali del paese.
Ammonta a 25 miliardi di euro l'Iva non riscossa in Italia nel 2023: una cifra che resta elevata, pur in netto miglioramento rispetto ai livelli precedenti alla pandemia con un divario tra gettito potenziale e incassato si è attestato al 15%, contro il 14,5% del 2022 e il 19,3% del 2019. Il rapporto della Commissione europea “Mind the Gap” E la stima preliminare per il 2024 indica una lieve risalita. Feedpress.me
Iva non riscossa, in Italia mancano 25 miliardi. Gettito mancante al 15 per cento, sopra a media Ue - Il primo rapporto “Mind the Gap” della Commissione Ue. msn.com
Iva non riscossa, in Italia 25 miliardi persi nel 2023: il gap resta sopra la media Ue - Ammonta a 25 miliardi di euro l'Iva non riscossa in Italia nel 2023: una cifra che resta elevata, pur in netto miglioramento rispetto ai livelli precedenti ... gazzettadelsud.it
In Italia l'Iva non riscossa resta elevata. Nel 2023 il divario si è attestato al 15% del gettito potenziale, pari a circa 25 miliardi di euro non incassati, contro il 14,5% del 2022 e il 19,3% del 2019. La stima preliminare dell'Ue per il 2024 indica una risalita al 15,3% - facebook.com facebook
Italia 2023: 25 miliardi di euro di Iva non riscossa e il confronto con l’Europa ilsole24ore.com/art/italia-25-… x.com
Evasione, i dati record dell'Italia, in fuga dal Fisco 111 miliardi l'anno.