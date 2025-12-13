Italiani evasori superati i 100 miliardi | nel mirino autonomi e agevolazioni

Gli italiani evasori hanno superato i 100 miliardi di euro di somme non dichiarate, mettendo sotto pressione il sistema fiscale. Autonomi e beneficiari di agevolazioni sono tra i principali obiettivi delle nuove strategie di contrasto. L’Italia si trova a dover affrontare questa sfida con strumenti innovativi, ma ancora lontana dal pieno successo nel contenere l’evasione fiscale.

L’Italia combatte una guerra su due fronti, con armi tecnologicamente avanzate ma una retroguardia che fatica a reggere. È il quadro che emerge dall’ultima analisi dettagliata “ Mind the Gap ” della Commissione Europea sul sistema fiscale europeo. L’Italia viene descritta come virtuosa nella trasparenza e nell’innovazione digitale, ma paralizzata da una riscossione inefficiente e un’evasione concentrata in alcuni settori chiave. Il risultato è un buco che nel 2022 ha superato i 100 miliardi di euro. Occhi sul lavoro autonomo e piccole imprese. Il dato più eclatante riguarda i lavoratori autonomi e le piccole imprese. Quifinanza.it

«Italiani evasori: fisco severo solo con i più poveri, lo Stato fa cassa sulle loro spalle» - «La giustizia sociale parte da quella fiscale»: e se un italiano su due non paga un euro di tasse - corriere.it

È totalmente sbagliato continuare a definire “evasori” milioni di italiani che pagano le tasse, rischiando ogni giorno del proprio, senza alcuna garanzia né tutela. Grazie alla Lega, con la Pace Fiscale e con una vera rottamazione delle cartelle esattoriali, aiutia - facebook.com facebook