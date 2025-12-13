Irrompono due banditi armati di fucile | grande spavento nel centro scommesse

Due banditi armati di fucile hanno fatto irruzione nel centro scommesse Punto Snai a Brindisi, causando grande spavento tra clienti e personale. L'episodio, avvenuto sabato 13 dicembre, si è verificato all'inizio di Viale Commenda, nei pressi di piazza Virgilio, creando momenti di tensione e preoccupazione nella zona.

BRINDISI - Si sono vissuti momenti di grande spavento stasera (sabato 13 dicembre) all'interno del Punto Snai situato all'inizio di Viale Commenda, nei pressi di piazza Virgilio. L'attività è stata presa di mira da due rapinatori, di cui uno armato di fucile, entrambi con volto coperto. Sotto la.

