Iran blitz Usa su nave partita da Cina | sequestrato ‘carico’ per Teheran

Le autorità statunitensi hanno condotto un'operazione in mare aperto, sequestrando una nave partita dalla Cina e diretta in Iran. L'intervento mira a impedire all'Iran di ricostruire il proprio arsenale militare, in risposta ai raid condotti da USA e Israele a giugno. L'episodio evidenzia le tensioni in corso nella regione e le misure adottate per controllare il traffico di armamenti.

(Adnkronos) – Un'operazione in mare aperto per impedire all'Iran di ricostituire il suo arsenale dopo i raid americani e israeliani di giugno. A raccontare del blitz è il Wall Street Journal, che sulla base di resoconti di ufficiali Usa, scrive di come a novembre le forze americane sarebbero salite a bordo di una nave nell'Oceano . Periodicodaily.com "Sequestrati articoli militari cinesi diretti all'Iran": il blitz delle forze USA sulla nave nell'Oceano Indiano - Forze speciali Usa hanno sequestrato nell’Oceano Indiano un carico militare diretto dalla Cina all’Iran, in una rara operazione di interdizione marittima contro i rifornimenti clandestini di Teheran ... msn.com

Iran, blitz Usa su nave partita da Cina: sequestrato 'carico' per Teheran - Un' operazione in mare aperto per impedire all'Iran di ricostituire il suo arsenale dopo i raid americani e israeliani di giugno. adnkronos.com

