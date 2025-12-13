iOS 26.2 | novità sicurezza e guida all’aggiornamento su iPhone

Scopri le principali novità di iOS 26.2, l'aggiornamento di dicembre di Apple per iPhone. Tra miglioramenti di sicurezza, nuove funzioni e correzioni, questa versione ottimizza l'esperienza utente, rendendo più sicuri gli scambi via AirDrop, migliorando la lockscreen e offrendo sveglie più affidabili per i Promemoria urgenti.

