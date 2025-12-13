Io sono Farah | Tahir uccide Mehmet? Le anticipazioni turche

Tahir in Io sono Farah riceve un ordine particolare nelle nuove puntate in onda su Canale 5. La serie TV turca è tornata a far compagnia al pubblico, con puntate in prima e seconda serata e nel primo pomeriggio. I fan stanno seguendo con attenzione le varie svolte della trama. Ebbene ecco che ne arriva una molto interessante, che lascia i telespettatori in bilico per un po’. Le anticipazioni turche segnalano che Ali Galip gli assegna un compito alquanto scomodo: questa volta Tahir deve uccidere Mehmet. Ma vediamo insieme cosa decide di fare alla fine Lekesiz. Io sono Farah anticipazioni: Tahir deve uccidere Mehmet, cosa fa. Latuafonte.com

Anticipazioni Io sono Farah, prossime puntate 15-19 dicembre 2025/ Farah e Tahir si sposano, Mehmet sospeso - 19 dicembre 2025: Farah e Tahir si sposano, Mehmet sospeso dal lavoro ... ilsussidiario.net