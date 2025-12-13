Io sono Farah replica puntate del 12 dicembre in streaming | Video Mediaset
Stasera, venerdì 12 dicembre, torna in replica su Canale 5 la serie turca
Torna stasera – venerdì 12 dicembre – l’appuntamento con la serie tv turca Io sono Farah. Ecco i video Mediaset per rivedere gli episodi trasmessi in prime time su Canale 5 in replica streaming. Nel nascondiglio in cui Tahir ha portato Farah e Kerimsah sembra tutto tranquillo, ma non riuscendo più a tollerare l’attesa, Farah decide di chiamare Vera per avere notizie di Bekir. Gonul è in ansia perché non riesce a contattare Kaan. Mentre si trova al lavoro, viene chiamata da una collega della madre che la avvisa che Perihan non si è presentata in ufficio. Ali Galip e Vera suggeriscono a Farah di sposare Tahir per ottenere la cittadinanza turca. Superguidatv.it
