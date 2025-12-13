Io non faccio il rapper per fare il criminale ma per salvarmi La mia tarantella? Il naso che mi ha bloccato e fatto venire ansia e tachicardia | così Enzo Dong

Enzo Dong torna dopo una lunga attesa, raccontando come il rap rappresenti per lui una via di salvezza e riscatto personale. In un'intervista sincera, il rapper condivide il suo percorso, le difficoltà affrontate e il significato profondo della sua musica, lontano da stereotipi criminali, come testimonianza di rinascita e speranza.

“Non faccio il rapper per fare il criminale, l’ho fatto per salvarmi da un’ipotetica vita criminale che avrei potuto intraprendere, disgraziatamente, se non avessi trovato altro da fare nella vita”, così Enzo Dong che, dopo una lunga attesa, è tornato. E lo ha fatto facendo uscire il suo nuovo album, “Life Is A Tarantella”. Una pubblicazione tanto attesa quanto, a tratti, inaspettata. Il punto zero di una nuova fase artistica e personale, dopo il suo primo disco “Dio perdona io no”, uscito nel 2019. Il progetto presenta dieci tracce e tre featuring ( Pyrex, Lady Dong e Lele Blade ). I pezzi sono prevalentemente trap. Ilfattoquotidiano.it

