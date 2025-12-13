Intrastate a Didò TCW

Durante l’ultimo evento della TCW a novembre, il wrestler Didó ha condiviso le sue esperienze e prospettive in un’intervista esclusiva condotta da Leonardo. Un’occasione unica per conoscere meglio il talento e la personalità di uno dei protagonisti dello show, offrendo ai fan un’anteprima dietro le quinte di questa emozionante realtà.

Durante l’ultimo Show della TCW a Novembre il nostro Leonardo ha avuto possibilità di intervistare il wrestler Didó, ecco l’intervista che ci ha lasciato in esclusiva. Amici di ZonaWrestling siamo qui dalla TCW Arena per Extreme Resolution 2025 in compagnia di Didò, che ha gentilmente accettato di rispondere alle nostre domande. Dunque, cosa ti ha spinto a fare wrestling? Sicuramente quelli che fanno wrestling hanno qualche problema ed io ne ho tanti XD, avvicinarmi al wrestling italiano è stato puramente casuale e non sapevo che ci fosse qua in Italia, seguivo la WWE ed ho casualmente sentito Daniele Raco (Stand Up comedian apparso a Zelig e Comedy Central, che ha lottato anche sul ring della TCW, Ndr) che diceva di fare wrestling vicino casa mia e da li ho cominciato a seguire la TCW e poi a praticarlo. Zonawrestling.net