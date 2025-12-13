Interventi per la cittadella dello sport | 90mila euro campo da tennis parquet e fontanelle

L'amministrazione comunale annuncia importanti interventi per la Cittadella dello Sport, con un investimento di 90mila euro destinato al campo da tennis, al rifacimento del parquet e alle fontanelle. Il sindaco Filippo Sacchetti punta al 2026 come anno di rilancio e valorizzazione di questa area strategica per la comunità.

“Il 2026 per la nostra città sarà l’anno della Cittadella dello Sport” afferma il sindaco Filippo Sacchetti. “Il prossimo anno, dopo il completamento dell’area lanci e del campo 3 del Mazzola, vedrà infatti anche la fine dei lavori all’antistadio e al primo stralcio della nuova palestra, al quale. Riminitoday.it

