interi tratti di autostrada chiusi per ore la mappa per evitare brutte sorprese

Lavori in corso sui principali tratti autostradali della Toscana, con numerosi cantieri attivi sull’Autostrada del Sole e sulla Firenze Mare. Interi tratti sono temporaneamente chiusi, causando disagi e lunghe code. Ecco una mappa aggiornata per aiutare gli automobilisti a pianificare i propri spostamenti e evitare brutte sorprese.

Firenze, 13 dicembre 2025 – Fervono i lavori sui tratti autostradali della Toscana. In questi giorni sono numerosi i cantieri che insistono sia sull’ Autostrada del Sole che sulla Firenze Mare. Ci sono lavori che prevedono la chiusura (notturna) di interi tratti di autostrada, sia sulla A1 che sulla A11. Ecco dunque la mappa degli interventi per evitare brutte sorprese. Firenze Sud-Incisa. Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione e di manutenzione delle gallerie, dalle 22 di sabato 13 alle 6 di domenica 14 dicembre, sarà chiuso il tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello in entrambe le direzioni, Roma e FirenzeBologna. Lanazione.it

