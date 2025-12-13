Inter Women Andres dopo il derby | Siamo molto contente Avevamo voglia di… 

Dopo la convincente vittoria nel derby, Andres ha espresso la soddisfazione dell'Inter Women. La squadra si mostra entusiasta e motivata, sottolineando la determinazione e l'impegno dimostrati sul campo. La vittoria rappresenta un importante traguardo e un segnale positivo per il proseguo della stagione.

Ivana Andres ha parlato a Inter TV dopo la vittoria schiacciante dell'Inter Women nel derby. « La verità è che siamo molto contente. È stata una partita che abbiamo preparato e costruito fin dal primo minuto. È vero che siamo partite andando sotto di un gol, ma credo che le grandi squadre si vedano proprio in partite come questa: siamo state capaci di ribaltare la situazione e alla fine siamo davvero felici » « Avevamo tanta voglia di giocare una gara così, penso che ce la meritassimo.

