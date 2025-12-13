Inter U23 alla ricerca di rinforzi | nel mirino un figlio d’arte e il pupillo di De Rossi

L'Inter Under 23 lavora attivamente per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Nel mirino del club nerazzurro ci sono un giovane talento dal pedigree familiare e il giovane promessa sotto la guida di De Rossi, con l'intento di rafforzare il reparto e puntare a obiettivi sempre più ambiziosi.

L'Inter continua a muoversi con decisione sul fronte Under 23, con l'obiettivo di rinforzare la rosa affidata a Stefano Vecchi in vista della seconda parte di stagione. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it, la dirigenza nerazzurra ha acceso i riflettori su due giovani difensori di grande prospettiva, profili ritenuti ideali per alzare il livello qualitativo e caratteriale del reparto arretrato. Il primo nome è quello di Lorenzo Tosto, classe 2006 e attualmente punto fermo della Primavera dell'Empoli. Un cognome pesante, il suo: Lorenzo è infatti figlio di Vittorio Tosto, ex difensore passato tra le altre da Sampdoria, Napoli, Salernitana ed Empoli, noto come "mister promozione" per i quattro salti di categoria centrati in carriera.

