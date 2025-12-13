Inter rebus Dumfries Infortunio e nuovo agente Il futuro è ancora in bilico

Denzel Dumfries attraversa un momento di incertezza, tra infortunio e un nuovo cambio di agente da Jorge Mendes ad Ali Barat. La sua situazione contrattuale e le recenti novità rendono il futuro del giocatore ancora difficile da prevedere, in una stagione in cui l’Inter attende segnali di svolta.

L’ennesimo cambio di agente, da Jorge Mendes ad Ali Barat, è un colpo di scena in una stagione in cui Denzel Dumfries non ha ancora aumentato il passo. Nella prima parte dell’annata si è fermato al minimo indispensabile e durante la pausa per le nazionali di novembre ha accusato un problema a una caviglia dopo il quale non è ancora tornato a disposizione. Sembrava un guaio di scarso conto, è diventato un intoppo non ancora superato. Settimana prossima è previsto un nuovo consulto, ma l’olandese sente dolore: presumibilmente tornerà solo nel 2026. Nel mezzo dello stop, c’è stata anche la novità (recente) della rivoluzione nell’entourage, la seconda nel giro di pochi mesi. Sport.quotidiano.net

