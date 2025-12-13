Inter preoccupata per Dumfries non gioca da più di un mese | si valuta l'operazione alla caviglia

L'Inter è in allarme per le condizioni di Dumfries, che non scende in campo da oltre un mese a causa di un infortunio alla caviglia. Il giocatore continua a lamentare dolore, e la società sta valutando l'opzione di un'operazione per risolvere definitivamente il problema. La situazione preoccupa i nerazzurri e potrebbe influenzare il suo futuro in campo.

Inter, mistero Dumfries: è ancora out e non volerà a Riad per la Supercoppa - Fermo da metà novembre dopo l’infortunio alla caviglia in Nazionale, quando rientrò all'improvviso a Milano dal ritiro ... msn.com

L'Inter è settima in Serie A per gol subiti, con il 30,7% delle reti incassate negli ultimi 15 minuti - facebook.com facebook

