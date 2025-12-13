Inter il gioiello brilla in prestito | la clausola per il ritorno a casa è un capolavoro

Il centrocampista dell’Inter sta dimostrando il suo valore in prestito, attirando l'attenzione degli esperti. Redazione Inter News 24 svela come la clausola di ritorno rappresenti un elemento chiave di un accordo strategico, permettendo alla società di mantenere il controllo sul futuro del giocatore e valorizzare al massimo questa esperienza all’estero.

Inter News 24 Il centrocampista dell’Inter sta incantando tutti lontano da Milano. Marotta ha mantenuto il controllo con un accordo strategico. L’esperienza in Toscana si sta rivelando un trampolino di lancio eccezionale per la carriera di Ebenezer Akinsanmiro. Il dinamico centrocampista nigeriano classe 2004, ceduto in prestito dall’ Inter al Pisa per farsi le ossa nel calcio dei grandi, sta disputando una stagione di altissimo profilo, convincendo sempre più la dirigenza milanese a puntare su di lui per il futuro. Secondo quanto evidenziato dalla redazione di SportMediaset, il ritorno del giocatore alla base è uno scenario estremamente concreto, facilitato da dettagli contrattuali molto favorevoli alla Beneamata. Internews24.com

Inter: il costo dell'affare Kulusevski - Lo sa molto bene l'Inter, perché il gioiello classe 2000 di proprietà dell'Atalanta - calciomercato.com

Inter, tutta la squadra in gol. Brilla la difesa: sono 28 le reti di Dumfries e compagni - L’Inter ha trovato la ricetta della felicità collettiva: far segnare tutti in giro per l'Europa. gazzetta.it

#Inter , idea #Palestra per le fasce: il gioiello #Atalanta conquista tutti #europacalcio x.com

L'Inter sfida la Juve sul mercato Fari accesi su Palestra: occhio alla possibile asta per il gioiello dell'Atalanta - facebook.com facebook