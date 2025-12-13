Inter Genoa vigilia di campionato | Chivu studia le mosse salgono Pio Esposito e Zielinski

In vista della sfida tra Inter e Genoa, Cristian Chivu prepara la formazione per la partita di domani a Marassi. Tra assenze, rotazioni e strategie, il tecnico si concentra sulle scelte da adottare per affrontare al meglio la sfida, con Pio Esposito e Zielinski che aumentano le proprie possibilità di essere impiegati.

Inter News 24 Inter Genoa, è la vigilia della sfida di campionato e Cristian Chivu prepara la formazione per Marassi: tra assenze, rotazioni e gestione. È vigilia di campionato in casa Inter, con i nerazzurri attesi domani sul campo del Genoa per una trasferta delicata e ricca di insidie. Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, sta rifinendo le ultime scelte di formazione in un momento segnato da assenze pesanti e dalla necessità di gestire uomini e minutaggi, anche alla luce degli impegni ravvicinati. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, stanno salendo sensibilmente le quotazioni di Piotr Zielinski, centrocampista polacco classe 1994, e di Pio Esposito, giovane attaccante italiano, per una maglia da titolari nei rispettivi ruoli. Internews24.com

