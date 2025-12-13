Inter Como Criscitiello e Biasin unanimi | Chivu ha incartato Fabregas per 90 minuti

Inter Como ha suscitato ampi commenti, con Criscitiello e Biasin che concordano sull'ottima prestazione di Chivu, ritenuta decisiva nel contenere Fabregas per tutta la partita. L'articolo analizza i dettagli della vittoria netta dei nerazzurri, sottolineando le strategie e le performance che hanno portato all'esito favorevole.

Inter News 24 Inter Como ha lasciato indicazioni forti: i due opinionisti discutono sulla vittoria netta dei nerazzurri. La vittoria dell’ Inter contro il Como continua a essere uno dei temi più dibattuti dopo l’ultimo turno di campionato. Un successo largo, costruito con personalità e lucidità, che ha messo in evidenza il lavoro di Cristian Chivu, allenatore romeno alla prima stagione da tecnico in Serie A. I nerazzurri hanno imposto fin da subito ritmo, aggressività e controllo del gioco, neutralizzando le principali armi della formazione lombarda. Il Como guidato da Cesc Fabregas, ex centrocampista di livello mondiale con un passato tra Arsenal, Barcellona e Chelsea, arrivava alla sfida forte di una precisa identità tattica. Internews24.com

