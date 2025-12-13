Inter Chivu in conferenza stampa | Possiamo ancora migliorare dicevano che fossimo falliti

In vista della 15ª giornata di Serie A, l’Inter si prepara ad affrontare il Genoa al Ferraris, con l’obiettivo di risalire la classifica. In conferenza stampa, Chivu ha sottolineato come la squadra possa ancora migliorare, nonostante le critiche ricevute in passato. Un momento di riflessione e determinazione per i nerazzurri, pronti a mettere in campo tutta la loro forza.

La 15ª giornata di Serie A è cominciata e l'Inter affronterà il Genoa al Ferraris per cercare di risalire la vetta della classifica. Cristian Chivu, allenatore dei nerazzurri, ha parlato in conferenza stampa, analizzando le prestazioni dei nerazzurri e il proprio umore a seguito della sconfitta contro il Liverpool. " Abbiamo problemi noti. Acerbi e Calhanoglu sono indisponibili, più Darmian e Dumfries. Oltre a Palacios e Di Gennaro". "Non ho sassolini da togliermi dalle scarpe, ma bisogna parlare della realtà dei fatti.

