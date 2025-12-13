Inter caccia al dopo Sommer | Vicario scala le gerarchie
L'Inter si prepara alla ripresa del campionato, ma il focus è già sulla ricerca del sostituto di Sommer. Con meno di 24 ore al ritorno in campo, la società valuta diverse opzioni per rafforzare la rosa e colmare il vuoto lasciato dall'estremo difensore. Vicario emerge come possibile candidato per scalare le gerarchie e assicurare maggiore sicurezza tra i pali.
Mancano poco più di 24 ore al ritorno in campo dell’Inter, che ha voltato pagina dopo la sconfitta per 1-0 con il Liverpool. Un risultato che non può soddisfare i nerazzurri, desiderosi di tornare da subito alla via della vittoria. L’obiettivo è quello di tenere il passo delle prime della classe, in una lotta Scudetto che sta diventando sempre più entusiasmante. La prossima gara è quella con il Genoa, in programma domenica 14 dicembre alle ore 18:00 allo stadio Luigi Ferraris. Al tempo stesso, però, per la dirigenza è tempo di pensare alle prossime sessioni di calciomercato. Il direttore sportivo Piero Ausilio starebbe continuando a cercare, infatti, un degno erede di Yann Sommer per la prossima annata. Forzainter.eu
