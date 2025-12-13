Innovazione aeronautica | Emanuele Caligari si aggiudica la settima edizione del Premio Persiani

Emanuele Caligari ha vinto la settima edizione del Premio Persiani, riconoscimento dedicato ai giovani laureati in Ingegneria Aerospaziale. La cerimonia si è svolta a Torino, presso l’Auditorium Agnelli del Lingotto, e ha premiato le tesi più innovative sul tema “Innovazione per il settore aeronautico”.

Si è svolta martedì a Torino, all'Auditorium Agnelli del Lingotto, la cerimonia conclusiva della settima edizione del Premio Persiani, il riconoscimento dedicato ai giovani laureati in Ingegneria Aerospaziale che si sono distinti con tesi magistrali sul tema "Innovazione per il settore.

