Ingiusta detenzione risarcimento all’imprenditore Darò tutto in beneficenza

La Corte di Appello di Napoli ha riconosciuto un risarcimento a Domenico Communara, imprenditore ingiustamente detenuto per 15 giorni nel luglio 2020. La decisione evidenzia il riconoscimento della misura cautelare ingiusta e il relativo risarcimento di quasi 2.700 euro, con Communara che ha annunciato di destinare l’intero importo in beneficenza.

La Corte di Appello di Napoli ha riconosciuto un risarcimento di quasi 2.700 euro all’imprenditore Domenico Communara, ritenendo ingiusta la misura cautelare che nel luglio del 2020 lo portò a trascorrere 15 giorni agli arresti domiciliari. Una vicenda giudiziaria conclusasi già da tempo con. Casertanews.it Cesa, l’imprenditore Communara risarcito per ingiusta detenzione: “Devolverò tutto in beneficenza” - Quasi 2mila e 700 euro a titolo di risarcimento per ingiusta detenzione, a fronte di 15 giorni di arresti domiciliari. pupia.tv

Il reato a firma Stato: ingiusta detenzione - L’errore giudiziario non è una fatalità: è una ferita, e quando il fatto si ripropone, la coscienza democratica non può restare in silenzio, deve parlare, deve rispondere senza tentennamenti fatti del ... bergamonews.it

Risarcimento per ingiusta detenzione per chi tace durante l'interrogatorio Il diritto di non rispondere può costare caro: scopri quando il silenzio impedisce di ottenere ... - facebook.com facebook

?? Dopo 17 mesi di ingiusta detenzione il Tribunale di #Napoli ha assolto i 4 rifugiati, sbarcati in porto nel luglio 2024, dall’accusa di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina,” caso di abuso dell’ #articolo12 del Testo Unico per criminalizzare le persone x.com

© Casertanews.it - Ingiusta detenzione, risarcimento all’imprenditore. "Darò tutto in beneficenza"