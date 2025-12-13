Infortunio Dumfries settimana prossima il responso definitivo L’olandese sente ancora dolore

L'infortunio di Dumfries resta un punto di domanda: la prossima settimana sarà comunicato il responso definitivo. L'olandese continua a sentire dolore, mettendo in dubbio la sua presenza in vista delle prossime sfide. Seguiranno aggiornamenti ufficiali per valutare le possibilità di recupero e le implicazioni per la squadra.

Inter News 24 Infortunio Dumfries, la prossima settimana ci sarà il responso definitivo. A quanto pare l’esterno olandese sente ancora dolore. Continua l’incertezza intorno alle condizioni fisiche di Denzel Dumfries. L’esterno olandese dell’ Inter si sta sottoponendo a una serie di nuovi controlli medici volti a chiarire definitivamente la sua situazione e stabilire una data per il rientro in campo. Lo ha riferito il giornalista Simone Togna sul proprio account X (precedentemente Twitter). La settimana prossima sarà cruciale per il difensore, con il responso definitivo che dovrebbe arrivare dai test a cui si sta sottoponendo. Internews24.com

Inter, nuovo guaio per Dumfries dopo gli stop di Calhanoglu e Acerbi: in Supercoppa emergenza vera - Dumfries non ha superato i test alla caviglia e potrebbe rientrare direttamente nel 2026: in Arabia l'Inter potrebbe rinunciare a lui, Acerbi e Calhanoglu ... sport.virgilio.it