Infortunati Inter rischio operazione per Dumfries? La buona notizia arriva da Darmian

L'infortunio di Dumfries preoccupa i tifosi dell'Inter, con il rischio di un intervento chirurgico. Tuttavia, arriva una nota positiva da Darmian, che aggiorna sulle condizioni dei difensori. Ecco le ultime novità sulla situazione dei giocatori e le possibili conseguenze per la squadra.

Inter News 24 : le ultime sulle condizioni dei due difensori. La vigilia della sfida di campionato contro il Genoa non porta solo riflessioni tattiche ad Appiano Gentile, ma anche e soprattutto preoccupazioni legate all’infermeria. Le ultime notizie rilanciate da Matteo Barzaghi ai microfoni di Sky Sport delineano un quadro complesso per la rosa della Beneamata, con una situazione specifica che sta tenendo in ansia tutto l’ambiente interista: quella di Denzel Dumfries. LEGGI ANCHE: Infortunati Inter, Chivu fa la conta degli indisponibili alla vigilia del Genoa: ecco chi non sarà della partita Il calvario dell’olandese: rischio intervento. Internews24.com

Sky – Infortunati, Dumfries verso l’operazione ma c’è una grossa novità su Darmian - Novità importanti da Sky Sport sugli infortunati di casa Inter: ecco le ultimissime da Matteo Barzaghi alla vigilia del Genoa ... msn.com