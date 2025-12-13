Influenza si alza la pressione Passata la voglia di vaccinarsi | aumentano malati e ricoveri
Aumentano i casi di influenza, con un incremento significativo dei ricoveri, mentre la curva del Covid rimane stabile. La percentuale di positività al virus influenzale ha raggiunto il 20 per cento, quadruplicando in quattro settimane, mentre l'interesse per la vaccinazione sembra diminuire. La situazione preoccupa le autorità sanitarie, impegnate a monitorare l'evoluzione dei contagi.
Cesena, 13 dicembre 2025 – Resta stazionaria la curva del Covid (5 per cento di positività sui tamponi eseguiti) s’impenna quella dell’influenza: 20 per cento di positività, il quadruplo in quattro settimane. E’ il dato più recente fornito dall’ Asl Romagna in merito al numero delle persone che vanno in pronto soccorso o nei reparti ospedalieri con sintomi da virus influenzali. Malore improvviso in casa, Benedetta muore a 39 anni: il grido d’aiuto del compagno, i soccorsi, un’intera comunità in lutto Aumentano i ricoveri per l’influenza. E si alza il trend di chi mostra necessità di un ricovero: in tutta la Romagna 16 persone nella settimana di inizio dicembre sono finite in ospedale per l’influenza. Ilrestodelcarlino.it
