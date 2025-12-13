Influenza salgono i contagi | Più casi di infezioni respiratorie acute L' allerta per il nuovo ceppo cos' è il virus K

L'influenza continua a diffondersi, con un aumento dei casi di infezioni respiratorie acute registrato nella scorsa settimana. Secondo il sistema di sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità, sono stati segnalati 695 nuovi contagi. L'attenzione è rivolta anche al nuovo ceppo virale, noto come virus K, e alla sua potenziale diffusione.

Influenza K in Italia, Pregliasco: «Più casi gravi». Bassetti: «Sintomi durano anche 9 giorni». Chi è a rischio - Un nuovo ceppo di influenza potrebbe portare a un aumento di casi in Italia. ilmattino.it

I casi di influenza in Italia salgono a 3,3 milioni e potrebbero raggiungere i 16 milioni entro maggio. Oltre alla vaccinazione, alimentazione, microbiota e buone pratiche igieniche diventano fondamentali per rafforzare il sistema immunitario. #influenza2025sicili - facebook.com facebook

