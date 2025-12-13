Influenza dati in forte aumento | colpiti soprattutto i bambini piccoli

Nella quarantanovesima settimana del 2025, i dati sulle infezioni respiratorie acute in Italia evidenziano un aumento significativo dell’incidenza, con particolare coinvolgimento dei bambini piccoli. Questa crescita preoccupa le autorità sanitarie, che monitorano attentamente l’evoluzione dell’epidemia e le misure da adottare per contenere la diffusione dell’influenza.

Nella quarantanovesima settimana del 2025 l’incidenza delle infezioni respiratorie acute in Italia registra un’ulteriore impennata. I dati del sistema di sorveglianza RespiVirNet, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, mostrano un valore nazionale pari a 12,4 casi ogni mille assistiti. Il dato conferma la fase di crescita epidemica, tipica del periodo prenatalizio. Il quadro nazionale. Un deciso aumento rispetto alla settimana precedente, quando era arrivato a 9,34 casi ogni mille assistiti. Il rialzo è sostenuto in particolare dai virus influenzali, che mostrano un alto tasso di positività del 25,3% nei prelievi effettuati in comunità. Quifinanza.it

