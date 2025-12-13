Influenza casi in aumento | crescono le infezioni respiratorie l’allerta per il nuovo ceppo virus K

L'epidemia di influenza stagionale è in aumento, con un incremento di infezioni respiratorie in Italia. Secondo l'ultimo monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità, circa 695 mila persone hanno contratto infezioni acute nella settimana scorsa, portando il totale a circa 4 milioni dall'inizio della sorveglianza. Cresce anche la preoccupazione per il nuovo ceppo “virus K”.

La curva dell’ influenza stagionale continua a salire, pur senza registrare un’impennata improvvisa. Secondo l’ultimo monitoraggio RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità, nella settimana scorsa circa 695 mila italiani sono stati colpiti da infezioni respiratorie acute, con un incremento di 100 mila casi rispetto ai sette giorni precedenti e un totale di circa 4 milioni dall’inizio della sorveglianza. A spingere l’aumento dei contagi contribuisce soprattutto il virus AH3N2, tornato a circolare con maggiore intensità e affiancato da un nuovo ceppo individuato nei mesi scorsi nell’emisfero Sud. Thesocialpost.it

