Influenza Bassetti avverte | il sintomo che colpisce

Durante la stagione influenzale, l'attenzione si sposta dai dati statistici ai segnali che il nostro corpo ci invia. Il professor Bassetti sottolinea l'importanza di riconoscere i sintomi più evidenti, tra cui uno in particolare che indica un'irritazione più seria. Conoscere questi segnali è fondamentale per intervenire tempestivamente e proteggere la propria salute.

C’è un momento, durante una stagione influenzale, in cui smettiamo di parlare di numeri e iniziamo a parlare di corpi. Di persone stese a letto più a lungo del previsto. Di bambini che tornano da scuola con gli occhi lucidi e la febbre che sale troppo in fretta. Di adulti giovani che non pensavano di doversi fermare e invece si ritrovano senza fiato, stanchi, spaventati. È in quel momento che le parole di Matteo Bassetti smettono di sembrare un avvertimento generico e iniziano a suonare come una cronaca annunciata. L’influenza K, sottotipo del virus AH3N2, non è una novità assoluta per chi segue l’evoluzione dei virus respiratori. Urbanpost.it Super influenza, nuovi sintomi più duraturi. Bassetti: «Doppio picco di febbre». Quanto dura e come curare - «II peggio deve ancora arrivare», avverte il virologo Matteo Bassetti. msn.com

