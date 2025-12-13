Indovina chi viene a cena | le anticipazioni sulla puntata di oggi 13 dicembre
Stasera, 13 dicembre 2025, alle ore 21 su Rai 3, torna
Indovina chi viene a cena: anticipazioni e ospiti oggi, 13 dicembre 2025, Rai 3. Questa sera, sabato 13 dicembre 2025, alle ore 21 su Rai 3 va in onda Indovina chi viene a cena, il programma di inchiesta di Sabrina Giannini incentrato sull’ambiente e sulla sicurezza alimentare. Ma vediamo insieme tutte le anticipazioni sulla puntata di stasera. Anticipazioni. Il profitto, sulla pelle degli animali. Anche quelli da sempre più vicini all’uomo, i cani. Questo il tema della quarta puntata di “Indovina chi viene a cena”, il programma di Sabrina Giannini, in onda sabato 13 dicembre alle 21.25 su Rai 3. Tpi.it
Indovina chi viene a cena: anticipazioni e argomenti della puntata di questa sera - La terza puntata di stagione di "Indovina chi viene a cena", in onda il 6 dicembre su Rai 3, ci mostra cosa succede ad alcuni prodotti alimentari prima che questi facciano capolino nei nostri supermer ... today.it
“Indovina chi viene a cena” su Rai 3 propone “Cose buone dell’altro mondo” - È l’interrogativo al centro della terza puntata di stagione di “Indovina chi vien ... corrierenazionale.it
Sabato 13 dicembre 2025, alle 21:25, su Rai 3, "Indovina Chi Viene A Cena" indagherà sui #cani morti negli #StatiUniti d’America dopo avere indossato famosi collari antipulci. - facebook.com facebook
Indovina Chi Viene a Cena Fino al 14 Dic, Ore 20.30T. Bobbio. Joey torna a San Francisco per presentare ai genitori il suo futuro marito John, un brillante medico conosciuto alle Hawaii. #LaContrada #teatro #spettacolo #indovinachivieneacena #iosonof x.com
INDOVINA CHI VIENE A CENA - ANTICIPAZIONI PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA SABATO 13 DICEMBRE 2025 SU RAI 3