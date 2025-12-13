India | Messi non gioca l’amichevole gli spettatori devastano lo stadio

In un evento atteso con entusiasmo, i tifosi si sono radunati allo stadio di Kolkata per vedere Lionel Messi in azione. Tuttavia, l'assenza del giocatore durante l'amichevole ha scatenato una reazione tumultuosa, portando gli spettatori a devastare lo stadio. I fan, disillusi, avevano investito ingenti somme per assistere al loro idolo dal vivo.

Avevano speso l'equivalente di 100 dollari per un biglietto: volevano vedere Lionel Messi, loro idolo da sempre, nello stadio indiano della città di Kolkata. L'hanno appena intravisto in mezzo a una marea di gente. Così è esplosa la rabbia: lo stadio è stato preso d'assalto e devastato, soprattutto il campo di gioco, in varie parti L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it

