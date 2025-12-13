India | Messi non gioca l’amichevole gli spettatori devastano lo stadio

In un evento atteso con entusiasmo, i tifosi si sono radunati allo stadio di Kolkata per vedere Lionel Messi in azione. Tuttavia, l'assenza del giocatore durante l'amichevole ha scatenato una reazione tumultuosa, portando gli spettatori a devastare lo stadio. I fan, disillusi, avevano investito ingenti somme per assistere al loro idolo dal vivo.

Avevano speso l'equivalente di 100 dollari per un biglietto: volevano vedere Lionel Messi, loro idolo da sempre, nello stadio indiano della città di Kolkata. L'hanno appena intravisto in mezzo a una marea di gente. Così è esplosa la rabbia: lo stadio è stato preso d'assalto e devastato, soprattutto il campo di gioco, in varie parti L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it «Oggi era il mio matrimonio, ma me ne sono andato prima per essere qui. Vedere Messi da così lontano però non era ciò che mi aspettavo», ha raccontato un tifoso al Times of India - facebook.com facebook #Fútbol | Detuvieron al organizador de la visita de Messi a India x.com © Firenzepost.it - India: Messi non gioca l’amichevole, gli spettatori devastano lo stadio