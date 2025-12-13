Indennità ai Dsga reggenti | pagamento entro il 19 dicembre

Gli amministrativi scolastici incaricati come Dsga reggenti tra il 2021 e il 2024 riceveranno entro il 19 dicembre le indennità previste, a seguito della firma del CCNL. L'ANIEF ha ricordato questa data importante tramite un comunicato, garantendo il pagamento dei compensi a chi ha ricoperto tali incarichi durante questo periodo.

Gli amministrativi della scuola che hanno assunto incarichi di reggenza come Dsga tra il 2021 e il 2024 riceveranno i relativi compensi, a seguito della firma del CCNL, entro la prossima settimana, ricorda l'ANIEF in un comunicato.