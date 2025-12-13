Indagini sugli oggetti che indossava Chiara La mossa della famiglia Poggi | cosa succede ora

A cinque giorni dalla chiusura dell'incidente probatorio nel caso Chiara Poggi, la famiglia della vittima ha deciso di far analizzare gli oggetti indossati dalla ragazza al momento dell'omicidio. L'iniziativa, annunciata dal consulente dei Poggi, Dario Redaelli, apre nuovi scenari nell'indagine in corso.

A 5 giorni dalla chiusura dell'incidente probatorio, il consulente della famiglia Poggi, Dario Redaelli, durante l'ultima puntata di Quarto Grado ha reso noto un iter intrapreso dalla parte offesa dell'omicidio di Garlasco: i genitori della vittima avrebbero deciso di far analizzare tutti gli oggetti che Chiara Poggi indossava quando è stata uccisa. " Abbiamo cominciato a fare un inizio di attività sui reperti meno importanti ai fini eventuali di un'indagine genetica. Non abbiamo comunicato nulla alla procura per il momento perché siamo in una fase assolutamente iniziale di questa attività, che è relativa a un oggetto nello specifico, che non era indossato dalla povera Chiara ma che è stato rinvenuto sui gradini della scala ", ha spiegato il consulente. Ilgiornale.it

