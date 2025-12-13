Indagini sugli accessori che indossava Chiara il giorno del delitto La rivelazione del consulente della famiglia Poggi
Le indagini si concentrano sugli accessori indossati da Chiara Poggi il giorno del suo omicidio, avvenuto nel 2007 a Garlasco. La famiglia Poggi e le autorità stanno analizzando dettagliatamente gli oggetti trovati con la vittima per ricostruire le ultime ore e approfondire eventuali elementi utili alle indagini.
Pavia, 13 dicembre 2025 - Accertamenti sugli oggetti e accessori che Chiara Poggi indossava il giorno in cui è stata uccisa, il 13 agosto 2007, nella villetta di famiglia, a Garlasco (Pavia). Venerdì sera, a 5 giorni dalla chiusura dell'incidente probatorio, il consulente della famiglia Poggi, Dario Redaelli, durante la puntata di Quarto Grado, condotta da Gianluigi Nuzzi su Rete 4, ha rivelato un iter intrapreso dai genitori della vittima. “Recentemente ho fatto delle indagini sugli oggetti che Chiara indossava il giorno in cui è stata assassinata - ha affermato - Questi sono stati conservati come se fossero delle reliquie e così tutto ciò che aveva avuto a che fare con quella ragazza quel giorno”. Ilgiorno.it
Garlasco, il consulente dei Poggi: «Indagini su abiti e accessori che indossava, li useremo al momento opportuno» - Potrebbero esserci novità importanti nelle nuove indagini sull'omicidio di Garlasco. msn.com
Garlasco, prove sparite o spostate: la verità incompleta sulle ultime ore di Chiara Poggi - Reperti non catalogati a Garlasco e foto inedite mostrano come sarebbe potuta cambiare la ricostruzione delle ultime ore di Chiara Poggi. panorama.it
