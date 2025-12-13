Indagine Ghenos-Scylletium sgominata una rete internazionale di tombaroli | un arresto anche a Forlì

Un'operazione dei carabinieri del Comando Tutela patrimonio culturale di Roma ha smantellato una rete internazionale di tombaroli, coinvolgendo anche Forlì. Coordinata dalla Dda di Catanzaro e dalla Procura di Catania, l'indagine ha portato all'arresto di un uomo a Ronco, evidenziando l'importanza dell'intervento per la tutela del patrimonio archeologico.

Ha interessato anche Forlì un'operazione dei carabinieri del Comando Tutela patrimonio culturale di Roma, coordinata dalla Dda di Catanzaro e dalla Procura distrettuale di Catania, che ha portato all'arresto di un uomo, effettuato dai militari della stazione di Ronco. L’uomo, al termine della. Forlitoday.it Con l'indagine Ghenos- Scylletium sequestrati 12mila reperti - Con tutti i reperti che si sono trovati "si potrebbe aprire uno dei più importanti musei archeologici a livello nazionale". ansa.it

“Ghenos-Scylletium”, arrestati “tombaroli” tra Calabria e Sicilia: 12mila reperti archeologici sequestrati - Nella prima fase investigativa l’indagine aveva portato al sequestro di circa 10mila reperti archeologici, tra cui circa 7mila ... pupia.tv

GHENOS-SCYLLETIUM | Al centro dell’indagine anche un gruppo di tombaroli organizzati in partenza da Paternò. “Pesci” e “vino” i termini criptici utilizzati. L’allarme: mancano i presidi di vigilanza - facebook.com facebook

Sequestrati oltre 12 mila reperti archeologici con l'indagine "Ghenos-Scylletium". Sgominata da Carabinieri rete di scavi illeciti tra Calabria e Sicilia e traffico di opere #ANSA x.com

© Forlitoday.it - Indagine Ghenos-Scylletium, sgominata una rete internazionale di tombaroli: un arresto anche a Forlì