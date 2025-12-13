Indagine Ghenos-Scylletium sgominata una rete internazionale di tombaroli | un arresto anche a Forlì

Un'operazione dei carabinieri del Comando Tutela patrimonio culturale di Roma ha smantellato una rete internazionale di tombaroli, coinvolgendo anche Forlì. Coordinata dalla Dda di Catanzaro e dalla Procura di Catania, l'indagine ha portato all'arresto di un uomo a Ronco, evidenziando l'importanza dell'intervento per la tutela del patrimonio archeologico.

Ha interessato anche Forlì un'operazione dei carabinieri del Comando Tutela patrimonio culturale di Roma, coordinata dalla Dda di Catanzaro e dalla Procura distrettuale di Catania, che ha portato all'arresto di un uomo, effettuato dai militari della stazione di Ronco. L’uomo, al termine della. Forlitoday.it

