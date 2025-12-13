Incidente stradale sulla Monti Lepini | due donne in codice rosso

Una notte di nebbia sulla Monti Lepini ha causato un incidente stradale grave, coinvolgendo due donne rimaste in codice rosso. La fitta foschia in Ciociaria ha contribuito a rendere difficile la visibilità, determinando un evento che ha richiesto interventi di emergenza. Ecco i dettagli di quanto accaduto.

Una serata di nebbia in Ciociaria, che ha provocato più di un incidente stradale. Questa notte, intorno alle 00.15, due auto si sono scontrate sulla Monti Lepini, nel territorio di Patrica, intorno al km 11. Un fuoristrada Toyota si è scontrato con un Suv Skoda: alla guida due donne, che sono. Frosinonetoday.it Grave incidente nella notte sulla Monti Lepini: due donne in codice rosso - Attorno alla mezzanotte di oggi, una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile di Frosinone ha effettuato un intervento sulla via Monti Lepini, nel territorio di Patrica. ciociariaoggi.it

Donna maltrattata da un egiziano, scatta il regolamento di conti: sette arresti e cinque feriti dopo la rissa sulla Monti Lepini - Sette persone sono state arrestate all'alba di oggi per la violenta rissa avvenuta ieri sera a Frosinone tra un gruppo di egiziani e due persone di Frosinone. ilmessaggero.it

Ancora un incidente stradale sconvolge le cronache cittadine. Alle 18 circa i Vigili del Fuoco di Partinico sono stati allertati per un incidente stradale sulla SS186 al km 19 direzione Pioppo. La macchina a causa del manto stradale reso scivoloso dalla forte umi - facebook.com facebook

Incidente stradale: gli eredi del trasportato non possono esercitare l’azione diretta ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/incidente-… x.com

© Frosinonetoday.it - Incidente stradale sulla Monti Lepini: due donne in codice rosso

Patrica Incidente mortale sulla Monti Lepini

Video Patrica Incidente mortale sulla Monti Lepini Video Patrica Incidente mortale sulla Monti Lepini